منصور بن زايد يبحث التعاون مع أرمينيا

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في مكتب سموه بقصر الرئاسة، أمس، أرمين كيفوركيان، وزير شؤون الرئاسة في جمهورية أرمينيا، الذي يزور البلاد حالياً.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يعود بالنفع والفائدة على البلدين والشعبين الصديقين.

كما جرى بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء راشد سعيد العامري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.

استقبال

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، قد استقبل في مكتب سموه بقصر الرئاسة، أمس، مقصد باييف، نائب رئيس وزراء تركمانستان لشؤون النفط والغاز، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وتركمانستان، وبحث عدد من الموضوعات الاستثمارية المشتركة بين الجانبين، لا سيما في مجالات النفط والغاز والمنتجات النفطية والطاقة المتجددة، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

وحضر اللقاء معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، وراشد سعيد العامري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.