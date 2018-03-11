غدا طقس صحو إلى غائم جزئيا ومغبر أحيانا

توقع "المركز الوطني للأرصاد " أن تشهد الدولة غدا طقسا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبرا أحيانا.

وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط نهاراً تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

وحركة الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 14 - 26 / 36 كم / ساعة بوجه عام.

ويكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 08:29 و المد الثاني عند الساعة 00:13 والجزر الأول عند الساعة 16:46 والجزر الثاني عند الساعة 03:43.

وتوقع أن يكون بحر عمان خفيفا إلى متوسط الموج.. ويحدث المد الأول به عند الساعة 19:49 و المد الثاني عند الساعة 06:47، والجزر الأول عند الساعة 12:33 والجزر الثاني عند الساعة 01:46.