محمد بن زايد يوجه بالإسراع في الانتهاء من التحول الرقمي لخدمات بلدية أبوظبي

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، بالإسراع في الانتهاء من التحول الرقمي الكامل لخدمات المراجعين للبلدية قبل نهاية 2018.

وقال سموه في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر: "آفاق العمل المؤسسي في بلدية أبوظبي وتطوره جزء مهم من رؤيتنا المستقبلية للمدينة، نوظف من خلالها اﻹمكانات لتحقيق خدمات مستدامة لضمان النوعية والجودة بما يلبي حاجات المجتمع ورفاهيته، وتشكل بمجملها رافدا لتعزيز مستقبل اﻹمارة اجتماعيا واقتصاديا وتنمويا وسياحيا".

وأضاف سموه: "وجهت خلال زيارتي التفقدية لمقر البلدية بالاسراع في الانتهاء من التحول الرقمي الكامل لخدمات المراجعين للبلدية قبل نهاية 2018، بما يضمن بساطة الاجراء وسرعة الانجاز ورضا وسعادة المتعاملين".

وأردف سموه: "تعزيزا لأجواء الرحلات العائلية والسياحية، وجهنا باعتماد سياسة الإستراحات البحرية والبرية الموسمية لتوفير خيارات سياحية أكثر تنظيما ومحافظة على البيئة في مختلف مناطق أبوظبي".

واختتم سموه سلسلة تغريداته قائلا: "قطاعنا الخاص شريك استثماري في التنمية، وعليه أمرنا بالتواصل مع مؤسساته لمناقشة خصخصة واستثمار وتشغيل مرافق البلدية الحالية وتطويرها تجاريا، وأية مشاريع مستقبلية تعزز من مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة ومفضلة للجميع".