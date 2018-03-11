«عجمان لإعداد القادة» يؤهّل 46 موظّفاً للإدارة والتطوير

أجمع المشاركون في برنامج عجمان لإعداد القادة الدفعة الثانية على نجاحه في إحداث تغيير شامل في رؤيتهم للعمل الوظيفي واتساع آفاقهم لمواجهة التحديات ونجاح البرنامج في تعزيز العمل المشترك عبر فرق العمل على مدار 14 شهراً، حيث انخرط الجميع من كل الدوائر والمؤسسات الحكومية في ورش وبرامج تهدف إلى تطوير مخرجات العمل إضافة إلى تنمية المهارات وإعداد جيل جديد يتحمل المسؤولية ويتولى المناصب القيادية في حكومة عجمان ويساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة. نظم البرنامج إدارة الموارد البشرية المركزية والتي ضمت 46 منتسباً من دوائر ومؤسسات حكومة عجمان.

تنمية

وحول البرنامج وشروط الالتحاق به ومحتواه والفترة الزمنية التي يستغرقها وأهدافه أوضحت موزة عبيد الشامسي مديرة برنامج عجمان لإعداد القادة بإدارة الموارد البشرية المركزية في حكومة عجمان، أن البرنامج يشارك فيه 46 منتسباً من جميع دوائر ومؤسسات حكومة عجمان ويتم اختيارهم بعد إجراء امتحانات ومقابلات شخصية وتقييمهم مهنياً، ويهدف إلى تنمية الكوادر البشرية في الإمارة وتأهيلها لتولي المناصب القيادية ويستغرق البرنامج 14 شهراً ويحتوي على 17 محوراً رئيسياً.

وذكرت الشامسي أن المنتسبين في البرنامج تم تقسيمهم لثلاث فئات الأولى قيادات المستقبل والثانية القيادات الواعدة، والثالثة القيادات المبدعة، وشارك الجميع في أربع حلقات نقاشية و5 زيارات ميدانية ونظمت لهم 5 لقاءات مع قادة بهدف الاطلاع على تجاربهم وخبراتهم في مجالات الإدارة، وأعد المنتسبون 12 مشروعاً مشتركاً، حيث تم تقسيمهم لفرق عمل لإنجاز المشاريع وجميعها تأتي مواكبة لرؤية حكومة عجمان 2012، وأشارت إلى أنه تم خلال مسيرة البرنامج ترقية 8 منتسبين إلى مناصب قيادية عليا في حكومة عجمان وهذا ما يرمي إليه البرنامج من إعداد كوادر تتميز بكفاءة عالية تتحمل المسؤولية المستقبلية في دفة إدارة المؤسسات والدوائر الحكومية وبفكر إداري يتماشى مع تطورات العصر.

رؤية

ومن جانبها أعربت مريم عبدالله غانم الشامسي مسؤولة وحدة الفعاليات والأنشطة بإدارة الزراعة في دائرة البلدية والتخطيط، عن سعادتها بمشاركتها في برنامج إعداد القادة الدفعة الثانية، مؤكدة أن البرنامج يسهم في إعداد جيل جديد متسلحاً بأدوات المعرفة ويطمح إلى تطوير العمل في جميع المجالات.

وأشارت إلى أن رؤيتها للعمل الوظيفي تغيرت بعد انضمامها إلى البرنامج، حيث اتسعت آفاقها لتطوير العمل وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات .

آفاق

ومن جانبه قال عمر محمد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع العمليات في مؤسسة المواصلات العامة، البرنامج ركز على تطور التكنولوجيا وأهمية مواكبة العاملين في الحكومة للتطور والابتكار من أجل تقديم أفضل الخدمات واستخدام الذكاء الاصطناعي، كما أتاح للمنتسبين الاطلاع على كل جديد في فنون الإدارة وتطوير الذات وكيفية التغلب على التحديات التي تواجه مسيرة التطوير وشحذ همم الموظفين ودفعهم للإنتاج وتهيئة المناخ المناسب للإبداع في بيئة العمل.

مهارات

وفي ذات السياق أشارت شيخة عبدالله سعيد النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار في منطقة عجمان الحرة، إلى أهمية برنامج إعداد القادة في تنمية مهارات المنتسبين وتطوير معارفهم في مجال الإدارة وحثهم على الإبداع والالتزام بنهج التميز المؤسسي لتحقيق أفضل النتائج العملية وجودة الأداء، موضحة وجود مرشد أكاديمي من خريجي البرنامج الدفعة الأولى يساعد المنتسبين على الصعيد العملي، مما يؤدي إلى تطبيق الجانب النظري من محاضرات في مضمار العمل.

معارف

ومن جهته أكد الملازم سعود عبدالعزيز الحوسني من القيادة العامة لشرطة عجمان، نجاح البرنامج في تزويدهم بفكر جديد في مجال الإدارة ووضعهم في طريق التميز والإبداع وزودهم برؤى جديدة تعينهم في تحمل المسؤولية وخدمة الوطن، مؤكداً أنه استفاد الكثير في مجال الإدارة وفنون التعامل مع المراجعين وتقديم خدمات متميزة تنال رضا المتعاملين، كما تعرف إلى أدوات جديدة ومعارف تعزز مسيرة التطوير المهني.