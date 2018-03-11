انطلاق مسيرة «حماية» لمواجهة المخدرات

انطلقت أول من أمس فعاليات «مسيرة حماية للسيارات الكلاسيكية» من سيتي ووك في دبي والتي تهدف إلى التوعية والترويج لشعار ملتقى حماية الدولي الثالث عشر في قضايا المخدرات الذي يحمل عنوان «استشراف المستقبل في المواجهة العالمية للمخدرات والمؤثرات العقلية.. التنبؤات ـ الاستعداد ـ الوقاية لعام 2030».

حضر المسيرة المقدم الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري مدير إدارة خدمة التدريب الدولي بالوكالة في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي،المنسق العام لملتقى حماية، والدكتور عبد السلام المدني، رئيس اندكس القابضة وعدد من الضباط والأفراد وأكثر من 100 مشارك من مختلف المدن في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويعد مؤتمر حماية الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، ويُعقد في 12-13 مارس 2018، من أبرز الفعاليات التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي بالشراكة مع شركة اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وعدد من الشركاء الدوليين والإقليميين، ويهتم المؤتمر هذا العام بطرح ومناقشة القضايا المتعلقة بالمخدرات والإدمان عليها، كما إيجاد الحلول والأسباب الكفيلة لمكافحتها والوقاية منها.

وحول مسيرة حماية، قال الدكتور عبد السلام المدني، رئيس شركة اندكس القابضة: «يسعدنا كثيراً مشاركة مختلف الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات الداعمة في مسيرة حماية لهذا العام، ونتطلع من خلال المؤتمر إلى تسليط الضوء على موضوع غاية في الأهمية وهو خطر الإدمان على المخدرات في مجتمعاتنا وتأثيرها السلبي على شبابنا وضرورة تنمية الوعي حول مخاطِر المخدّرات، كما استشراف مستقبل قضايا المخدرات العالمية ودور الجهات المعنية في التعاون لمكافحة هذه الآفة».

هذا وقام بتنظيم هذا الحدث شركة اندكس للإعلام ـ عضو في اندكس القابضة، بالتعاون والتنسيق مع شرطة دبي وبدعم كل من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والإدارة العامة للدفاع المدني وهيئة الطرق والمواصلات في دبي بالإضافة إلى اتحاد الإمارات لرياضة السيارات.

1200

توقع عبدالسلام مدني أن يبلغ عدد المشاركين في ملتقى حماية الدولي الثالث عشر في قضايا المخدرات 1200 زائر ومشارك من المنطقة والعالم، وستتم مناقشة آخر التطورات في مجال مكافحة المخدرات وبرامج الوقاية منها.