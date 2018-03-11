واحة العين تنال جائزة العلم الأخضر العالمية

حصلت واحة العين على جائزة العلم الأخضر العالمية، المعنية بالحدائق والمساحات الخضراء، حيث حققت الواحة المعايير والاشتراطات اللازمة للحصول على الجائزة والتي تشمل رحابة المكان وتوافر اشتراطات الصحة والسلامة والأمن والعناية والاهتمام بالواحة من قبل بلدية مدينة العين.

بالإضافة إلى الإدارة البيئية والمحافظة على التنوع البيولوجي والزراعي والتاريخي للمكان، كما تهتم جائزة العلم الأخضر بمشاركة المجتمع للواحة وجعلها منطقة زيارات وفعاليات مختلفة، إلى جانب الترويج والإدارة للواحة، وهو ما حققته واحة العين.

وأكد الدكتور مطر النعيمي مدير عام البلدية، أن توجيهات الحكومة الرشيدة في دعم البيئة والمسطحات الخضراء والمتابعة المستمرة للعناية بمدينة العين وواحاتها كانت إحدى دعائم الحصول على الجائزة.

نظم

من جانبه أكد مبارك الشامسي مدير الأداء والتميز المؤسسي أن البلدية تعمل من خلال نظم وسياسات قريبة من متطلبات الجائزة والتي تؤهل واحة العين للعلم الأخضر، وعملت على بناء معايير واضحة عبر 8 أسس تم وضعها، حيث إن واحة العين تحتوي على الرحابة والمداخل السهلة والآمنة كما تتوافر اللوحات الإرشادية لمرتادي وزوار الواحة للتنزه.