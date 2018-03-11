شرطة أبوظبي تطلع على مستجدات مؤتمر الأمن القومي

شارك وفد من القيادة العامة لشرطة أبوظبي برئاسة العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري، مدير مديرية شرطة العاصمة بقطاع الأمن الجنائي، في مؤتمر ومعرض الأمن القومي بالمملكة المتحدة.

وقال العميد المهيري: إن المشاركة تأتي انطلاقاً من توجيهات معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، بهدف التعرف على عمل الوحدات الشرطية المتخصصة الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة الجرائم الخطيرة، مشيراً إلى أن المؤتمر تضمن تقديم 40 محاضرة حول أفضل الممارسات الشرطية والتعاون الدولي.

واطلع المهيري على المعرض المصاحب للمؤتمر الذي تشارك به أكبر الشركات العالمية في مجال التقنيات الحديثة، وتعرض أفضل التقنيات في المجال الشرطي.

وضم الوفد كلاً من العميد مسلم العامري، مدير مديرية شرطة العين بقطاع الأمن الجنائي، والعقيد محمد إبراهيم العامري، مدير مديرية الطوارئ والسلامة العامة والمقدم أحمد ناصر الكندي مدير إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية، وعدد من ضباط مديرية المناطق الخارجية والظفرة، بقطاع الأمن الجنائي، وإدارة مسرح الجريمة بقطاع شؤون الأمن والمنافذ، والملحقية الشرطية بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن.