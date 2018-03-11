20 حالة سرطانية خلال الفحوصات الدورية في «باطنية» مستشفى الجامعة 2017

أكد الدكتور موسى حامد مسالمة، أخصائي الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى الجامعة في الشارقة أن عيادات قسم الباطنية بمستشفى الجامعة خلال الفحوصات الدورية على بعض المرضى 2017 تم اكتشاف 20 حالة سرطانية مصابة بالأورام الخبيثة بعد إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لها، فتم تقديم العلاجات الطبية لبعضها، إضافة إلى الاستئصال لبعض الأورام الخبيثة الأخرى، كما تم تزويد القسم بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، منها مناظير لعلاج الأورام الخبيثة في بداياتها قبل استفحالها.

مشيراً إلى أن العيادات استقبلت في 60 يوماً ألفاً و500 مراجع ومراجعة من مختلف الأعمار، بواقع 25 مراجعاً يومياً، كما أن العيادات تستقبل كل مرضى الحالات الهضمية والتي أبرزها، مرضى المرئي والأمعاء الدقيقة والكبد والأقنية الصفراوية، ومرضى البنكرياس.

وأضاف المسالمة أن التهاب المعدة المزمن قد يكون بداية لسرطان المعدة، وأن معظم حالات الالتهابات المزمنة والحادة تكون بسبب البكتيريا الحلزونية، كما أن هناك التهابات ناجمة عن استخدام الأدوية المسكنة في حال تناولها على معدة خالية الأمر الذي يؤدي إلى النزيف الهضمي، وتناول العلاجات المسيلة للدم دون وصفات طبية.

لافتاً إلى أن هناك بعض الالتهابات المزمنة تكون البكتيريا التي تعيش في المعدة سبباً فيها، نتيجة لتناول الأطعمة أو السوائل الملوثة، منوهاً إلى ضرورة عدم تناول الأطعمة أو المشروبات الملوثة والتي تؤدي إلى التهابات المعدة، ومراجعة الطبيب عند الشعور بآلام في البطن وعدم تجاهلها حتى لا تصبح أوجاعاً مزمنة وبالتالي إمكانية تحول المرض إلى خبيث يصعب علاجه إلا بالتدخل الجراحي،وعدم تناول العلاجات والأدوية دون وصفات طبية من الأطباء المتخصصين حفاظاً على صحتهم العامة.

وأوضح المسالمة أن عيادة الجهاز الهضمي بمستشفى الجامعة زودت بأفضل الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة حتى تقدم التشخيص الدقيق وتلبي الزيادة العددية المطردة في عدد المراجعين والمراجعات، كما أن هناك الكثير من المراجعين الذين يشكون من النزيف الهضمي بسبب تناولهم الأدوية المسكنة أو المسيلة للدم.