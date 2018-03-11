سفارتنا: المواطنون بخير في بانكوك

نشرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر حسابها على «تويتر»: «تؤكد سفارة الإمارات في بانكوك على سلامة كل مواطنيها بعد حادث انفجار محول كهربائي في منطقة بتايا بالحي العربي، كما تدعو السفارة كل المواطنين الموجودين في بتايا بالابتعاد عن أماكن الحريق والتجمعات وفي حالة الطوارئ يرجى الاتصال على الرقم 0066871108785».

تأكد سفاره الامارات في بانكوك على سلامه كافة مواطنيها بعد حادث انفجار محول كهربائي في منطقة بتايا بالحي العربي ، كما تدعوا السفارة كافة المواطنين المتواجدين في بتايا بالإبتعاد عن أماكن الحريق والتجمعات وفي حالة الطواري يرجى الإتصال على الرقم 0066871108785@MOFAUAE — UAE Embassy-Bangkok (@UAEBKK) March 10, 2018