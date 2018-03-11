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سفارتنا: المواطنون بخير في بانكوك

المصدر:
  • دبي - البيان
التاريخ:
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نشرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر حسابها على «تويتر»: «تؤكد سفارة الإمارات في بانكوك على سلامة كل مواطنيها بعد حادث انفجار محول كهربائي في منطقة بتايا بالحي العربي، كما تدعو السفارة كل المواطنين الموجودين في بتايا بالابتعاد عن أماكن الحريق والتجمعات وفي حالة الطوارئ يرجى الاتصال على الرقم 0066871108785».

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