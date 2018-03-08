إنجاز محطة الصرف في أم القيوين

أعلنت لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة الانتهاء من مشروع إنشاء وإنجاز محطة الصرف الصحي في إمارة أم القيوين بقيمة إجمالية قدرها 22 مليون درهم.

وأكّد معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة أهمية المشروع الذي يأتي ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» لتوفير بيئة نظيفة صحية وسليمة خالية من الملوثات والاستفادة من المياه المعالجة في ري الزراعة والمسطحات الخضراء وتسوية الطرق.

وأشاد معاليه بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة التي تقضي بتنفيذ مشروعات مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة وفق المعايير العالمية للسلامة وفي أسرع وقت ممكن الأمر الذي أدّى إلى إنجاز مشروع المحطة قبل الوقت المحدّد للتسليم، ودخولها الخدمة لتسهيل حياة المواطنين والمقيمين ودعما للمشروعات الوطنية الرامية إلى تحقيق المزيد من الرفاهية والتقدّم للمواطنين والمقيمين.

وتكمن أهداف المحطة في استقبال مياه الصرف الصحي ونواتج المصانع ـ الضارة بالبيئة والصحة العامة ـ عن طريق صهاريج النقل ثم معالجتها كيميائيا وبيولوجيا للتخلّص من الملوّثات والحصول على مياه صالحة للاستخدام في ريّ المسطّحات الخضراء وتُنتج المحطة بحدّ أقصى مليوناً ومائتين وخمسة وسبعين ألف غالون من المياه المعالجة في اليوم.