488 قضية استقبلها الدعم الاجتماعي بشرطة عجمان

كشف اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، عن أن عدد القضايا التي استقبلها قسم الدعم الاجتماعي، التابع لشرطة عجمان، خلال العام الماضي، بلغ 488 قضية أسرية، وتم التعامل معها من قبل مختصين وحلها بنسبة 97 %، وبعدد 471 قضية، لافتاً لاهتمام وحرص الشرطة على تماسك الأسرة وحمايتها من التفكك بسبب الخلافات الأسرية، التي تؤدي أحياناً إلى انهيار الأسرة، والعمل حماية الأبناء من تداعيات المشاكل التي تؤثر سلباً في مستقبلهم في الحياة، مشيراً إلى أن جميع القضايا تحل بعيداً عن وصولها إلى ساحات المحاكم، وتنظيم برامج توعية أمنية، تستهدف الطلبة والطالبات في الجامعات والمدارس، وتبصرهم من مخاطر الظواهر السلبية التي تضر بالمجتمع واستقراره.

مساعدة أسرية

وقال قائد عام شرطة عجمان، في تصريحات خاصة لـ «البيان»: إن قسم الدعم الاجتماعي، يولي اهتماماً كبيراً بحل القضايا الأسرية والمجتمعية، مشيراً إلى أن غالبية القضايا أحياناً تمس الأعراض، والخلافات الزوجية وقضايا انحرافات الأبناء، بسبب الولوج في مواقع إلكترونية، تستدرج الشباب للوقوع في الأفعال المخالفة للقانون، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعرضهم للظواهر السلبية، مثل الابتزاز الإلكتروني.

وأفاد القائد العام لشرطة عجمان، بأن قسم الدعم الاجتماعي، نجح العام الماضي من تزويج 5 فتيات، وذلك بعد رفض ذويهم للمتقدمين للزواج لأسباب اجتماعية عديدة، إلا أن جهود العاملين بقسم الدعم الاجتماعي، أثمرت عن التوفيق بين جميع الأطراف، وبالتعاون مع المحكمة الشرعية، تم عقد قران الفتيات وبموافقهم أهلهم.

وأشار إلى أن استراتيجية وزارة الداخلية، تركز على أهمية التواصل المجتمعي، والعمل على تفعيل مصطلح الشرطة المجتمعية، باعتبار أن جهاز الشرطة جزء من هذا المجتمع، يعمل من أجل حماية نسيجه الاجتماعي، والحفاظ على أمنه وسلامته من جميع الظواهر السلبية، من خلال برامج التوعية الأمنية، مشيراً إلى أن مركز الدعم الاجتماعي، يقوم بتنظيم المحاضرات التوعية في الجامعات والمدارس الثانوية، وفي الأندية والجمعيات، بهدف مواجهة الظواهر السلبية، مثل الابتزاز الإلكتروني وآفة المخدرات بأشكالها المختلفة، التي قد تؤثر في الأبناء، والعمل على حمايتهم، لا سيما الشباب في طور المراهقة، مؤكداً أن أدوار الشرطة تعددت مع تطور المجتمع والحياة.

مبادرات مجتمعية

وذكر اللواء النعيمي، أن الشرطة تحرص سنوياً على تطبيق مبادرات مجتمعية، تعزز مسيرة الأمن والسلام والتواصل مع المجتمع، عبر المؤسسات المختلفة، لافتاً إلى أنه تم خلال العام الماضي، تنفيذ 91 مبادرة مجتمعية، كما أن الشرطة المجتمعية، تقوم بأدوار مختلفة، منها رصد الظواهر التي تسبب مشاكل في المجتمع، ومراقبة الأعطال الخاصة بالخدمات والطرق في الأحياء السكنية، وكتابة التقارير وإيصالها للجهات المعنية، والتواصل مع الناس في الأحياء، وتسجيل التقارير عن أي ملاحظات تعكر صفوة الأمن في الإمارة، أو تزعج الناس، حتى الأمور البسيطة، مثل خلل في مواسير المياه، وتعطل الكهرباء، وغيرها من الأمور التي تخص المجتمع، من بيئة واقتصاد وأمن.