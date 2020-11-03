إطلاق مبادرات «جيل الأمل» ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ

المصدر: دبي- أحمد يحيى

أطلقت وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء مبادرات «جيل الأمل»، والتي تأتي ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، وتستهدف تنمية روح الاستكشاف والبحث العلمي لدى الشباب والطلبة، وتعزيز شغفهم تجاه علوم وهندسة الفضاء والبحث العلمي، وذلك من خلال محاضرات وورش عمل ولقاءات مفتوحة ومخيمات تعليمية، يديرها أعضاء من فريق «مسبار الأمل».

ويعد تطوير الكوادر الوطنية في مجال تكنولوجيا الفضاء وتطوير المعرفة والأبحاث العلمية من بين أبرز أهداف مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، فيما يعمل المشروع منذ انطلاقه قبل 6 سنوات على إلهام الشباب، وحثهم على الاهتمام بمجالات العلوم والتكنولوجيا لدفع عجلة الابتكار بالدولة.

وقال عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»: «إن مبادرات «جيل الأمل» تنسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإيجاد ثقافة مجتمعية مبنية على البحث العلمي وإنتاج المعرفة، وإحداث نقلة نوعية، من خلال مشروع «مسبار الأمل» لتشجيع الشباب على زيادة اهتمامهم بمجالات العلوم والتكنولوجيا، وهي تمثل في الوقت ذاته فرصة لفريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» لكي ينقل معارفه وخبراته إلى الجيل التالي من أبناء وبنات الوطن، ويحثهم على أداء دور فاعل في تقدّم مجالات العلوم وهندسة».

هدف استراتيجي

وذكرت نورة الرفيع، نائب مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»– لشؤون التخطيط الاستراتيجي، إن إلهام الشباب والطلبة وزيادة شغفهم بالقطاع الفضائي يعد أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، ويأتي ذلك ضمن الجهود الرامية إلى الهام أجيال جديدة من المهندسين والعلماء ليسهموا بشكل فعال في بناء اقتصاد مستدام النمو قائم على المعرفة والابتكار، ومن هنا تبرز أهمية مبادرات «جيل الأمل» وما يندرج تحت مظلتها من جهود وأنشطة نوعية للتواصل التعليمي.

من جهتها أوضحت حصة المطروشي، نائب مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»- لشؤون الفريق العلمي أن تطوير الكوادر العلمية يعد ركيزة مهمة لرؤية حكومة الإمارات في تشجيع بيئة تحفز الابتكار والبحث العلمي وترعى جيلاً جديداً من العلماء والباحثين والأكاديميين.

وتابعت: «إنه من المقرر أن ينعقد برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين في فصل الصيف المقبل، وسيُفتح باب التسجيل في الدورة السابعة لهذا البرنامج قريباً، علماً بأنه مُصمّم لتزويد الطلاب الإماراتيين المتخصّصين في العلوم والهندسة بفرص لاكتساب خبرة عملية وبحثية داخل منشآت علوم الفضاء المتميزة في الدولة الإمارات وخارجها».

قصص نجاح

وذكرت موزة الشريف منسقة المبادرات العلمية في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، «إنه منذ بداية برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين في عام 2015، زاد عدد الطلاب المتقدمين للتسجيل بشكل مستمر، كما أننا لاحظنا عدداً أكبر من الطلاب المتخصصين في العلوم، الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في البرنامج. وبشكل عام استفاد من البرنامج 30 طالباً وطالبة، وقام بعضهم بتغيير مسار حياته المهنية والتخصص في علوم الفضاء، ونحن نتطلع إلى المزيد من قصص النجاح للمستفيدين من هذا البرنامج».

ويجدر بالذكر أنه ومنذ انطلاق المشروع قبل 6 سنوات، شارك أكثر من 100 ألف طالب ومعلم في برامج التثقيفية والتعليمية تحت مظلة المشروع وأبرزها مبادرات «جيل الأمل».

جلسات افتراضية

وتحت مظلة مبادرات «جيل الأمل»، تنطلق أنشطة عدة بهدف إلهام الطلبة وتطوير كفاءات جديدة في مجال الفضاء، وذلك في الفترة ما بين نوفمبر 2020 ويناير 2021، حيث سيتم استضافة سلسلة من الجلسات الافتراضية عبر الإنترنت بعنوان «رحلة مسبار الأمل العلمية»، ويتم فيها تقديم نبذة علمية عن مهمة المسبار في رحلته لاستكشاف الكوكب الأحمر، بالإضافة الأدوات العلمية، التي تم تطويرها من قبل الفريق، وكذلك معلومات عن كيفية استخدام البيانات المختلفة التي سيجمعها المسبار.

وعقدت الجلسة الأولى التقديمية لهذه السلسة من الندوات الافتراضية في الأول من نوفمبر الجاري وستعقد الجلسة الثانية في الرابع من الشهر نفسه، فيما تنعقد الجلسة الموسعة في الأسبوع التالي، مع العلم بأن التسجيل لحضور هذه الندوات متاح حالياً للراغبين من خلال الموقع الرسمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» www.emmn.ae/‏‏gen-hope

وتتضمن مبادرات جيل الأمل إقامة مخيمين توعويين في ديسمبر 2020 ويناير 2021. وسيركز معسكر جيل الأمل (Hope Generation Camp) في ديسمبر المقبل على استضافة ورش عمل وأنشطة تفاعلية لطلبة المدارس الثانوية والمتوسطة عن المريخ واستكشاف الفضاء، وآخر التطورات بشأن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، ويستمر هذا المخيم الشتوي لمدة 5 أيام، وهو مفتوح للطلبة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 18 عاماً.

وفي مطلع يناير 2021 من العام المقبل سينطلق مخيم مكثف ومتخصص مدته يومين أيام تحت عنوان «رحلة إلى المريخ» للطلبة الجامعيين المتميزين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

سفراء التعليم

وتشمل سلسلة الأنشطة التفاعلية برنامج سفراء التعليم، الذي تم إطلاقه عام 2015 والمصمم لإعداد معلمي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والحساب في مدارس مختلفة بدولة الإمارات ليكونوا «سفراء التعليم» في المبادرات التعليمية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل».

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