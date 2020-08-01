كرّما فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ خلال استقبال رسمي في قصر الوطن محمد بن راشد ومحمد بن زايد: أبناء الوطن أهم منجزاته والفريق نموذج للشباب محمد بن راشد ومحمد بن زايد خلال الحفل بحضور حمدان بن محمد وحمدان بن راشد وسيف ومنصور وعبدالله بن زايد استطلاع الرأي مواكبة الجامعات لتغييرات الوظائف بعد جائحة «كورونا» تتطلب: Poll طرح تخصصات جديدة Poll دعم منظومة الابتكار والبحوث Poll Buttons عرض النتائج التاريخ: 01 أغسطس 2020 تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App تعليقات تعليقات Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.