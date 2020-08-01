كرّما فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ خلال استقبال رسمي في قصر الوطن

محمد بن راشد ومحمد بن زايد: أبناء الوطن أهم منجزاته والفريق نموذج للشباب

محمد بن راشد ومحمد بن زايد خلال الحفل بحضور حمدان بن محمد وحمدان بن راشد وسيف ومنصور وعبدالله بن زايد

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