محمد بن راشد ومحمد بن زايد: مسيرة الـ50 عاماً في بناء إمارات المستقبل انطلقت بقوة

المصدر: أبوظبي - وام

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فريق مسبار الأمل على إنجازهم الاستثنائي، مؤكدين سموهما أن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ يشكل دفعة طموحة لمسيرة الخمسين عاماً المقبلة، التي انطلقت بقوة وتسارع، نحو بناء إمارات المستقبل كدولة تتمتّع بكل الإمكانات والقدرات التي تجعلها تحتل مكانة محورية في العالم في شتى القطاعات التنموية والاقتصادية والمعرفية والإنسانية.

جاء ذلك خلال استقبال سموهما فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل)، من المهندسين والمهندسات والكوادر العلمية والبحثية والفنية والإدارية العاملة على المشروع، في قصر الوطن بأبوظبي في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لتكريمهم والاحتفاء بمنجزهم الاستثنائي الذي دشَّنَ فصلاً جديداً في تاريخ الإمارات، كونها أول دولة في المنطقة تقود مهمة فضائية ذات أهداف علمية غير مسبوقة، بأيدي كفاءات إماراتية مدرَّبة.. وليأتي الإطلاق الناجح لمسبار الأمل تتويجاً لمسيرة خمسين عاماً من قيام اتحاد دولة الإمارات، شهدت خلاله الدولة الفتية تجربة تنموية هائلة كرّست مكانتها في العالم بوصفها الأسرع تقدماً في المنطقة، وليشكل هذا الإطلاق قفزة نوعية في مسيرتها التنموية الطموحة خلال العقود الخمسة المقبلة، بما يترجم مستهدفات «عام الاستعداد للخمسين»، كأكبر استراتيجية وطنية ذات إطار عمل تطويري شامل ومتكامل، اتحادياً ومحلياً، تهدف إلى تعزيز وتمكين ريادة الإمارات والتركيز على الاستثمار في القطاعات المعرفية والعلمية والصناعات التكنولوجية المتقدمة، والاستثمار في الكفاءات البشرية والمضي قدماً في ترسيخ أسس متينة لاقتصاد معرفي مستدام.

حضر حفل التكريم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وأعضاء مجلس الوزراء لحكومة دولة الإمارات.

افتخار بالمنجز الإماراتي

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن افتخاره بهذا المنجز الإماراتي الذي تحقق على يد كوادر وطنية، مثنياً سموه على حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على جعل العيد مناسبة لفرح مضاعف.. وقال سموه: «أحب أن أشكر أخي وصديقي الشيخ محمد بن زايد الذي جعل هذا العيد في دولة الإمارات عيداً مختلفاً.. عيداً يحتفل فيه بأبناء الوطن المخلصين».

وأضاف سموه: «بعد كل تعب لابد من الراحة.. وبعد كل إنجاز لابد من الاحتفال.. وبعد كل واجب نؤديه لابد أن نفرح.. واليوم يوم فرح بإنجاز إماراتي كبير.. بمشروع مسبار الأمل إلى المريخ»، مشيراً سموه بالقول: «اليوم عيد لفريق العمل.. وعيد لشعب الإمارات.. ويوم نشكركم فيه على جهود ست سنوات متواصلة».

وتابع سموه: «أقول لفريق العمل لقد بدأت الرحلة.. رحلة عظيمة.. ولكن الرحلة ما زالت في بدايتها.. والهدف من هذه الرحلة أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم».

ونشر سموه على حسابه الرسمي في «تويتر» «فيديو» سلط الضوء على وقوف القيادة الإماراتية وراء مشروع مسبار الأمل الأضخم من نوعه على مستوى المشاريع الاستراتيجية الوطنية في تاريخ الإمارات.

ودون سموه: «في يوم العيد.. وفي قصر الوطن.. وبحضور أخي محمد بن زايد.. استقبلنا فريق مسبار الأمل احتفاءً واحتفالاً وتقديراً لهم.. أبناء الوطن هم أهم منجزات هذا الوطن.. بهم يعلو.. وعليهم نراهن.. وبمنجزاتهم نفاخر العالم». وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقول: «أنا متفائل ومتأكد من مستقبلنا.. لأننا في الإمارات نفعل ما نقول.. ونقول ما نفعل».

ريادة في علوم الفضاء

من جانبه نقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتهانيه إلى فريق عمل «مسبار الأمل» بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. كما هنأ سموه أصحاب السمو حكام الإمارات وشعبها بهذه المناسبة المباركة.. معرباً عن أمله في أن يعود علينا هذا العيد ونحن أكثر سعادة وأملاً وطموحاً.

وقال سموه: «إن نجاح إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ إنجاز حضاري يجسد ريادة دولة الإمارات وقدرتها على تعزيز الدور العربي في علوم الفلك والفضاء». ووجه سموه التحية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أنه رمز للإرادة الصلبة والقيادة التي لا تعترف بالمستحيل، ومصدر إلهام دائم لشبابنا في التطلع إلى المركز الأول في مختلف المجالات.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «اليوم، ونحن نكرّم هذه الكوكبة من خيرة شباب الوطن، نتذكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، الذي كان يقول دائماً إن ثروتنا الحقيقية في البشر وليس في النفط، وقد أثبت شبابنا أنهم أهم وأغلى ثرواتنا، ومصدر قوتنا، وعدّتنا لخوض غمار المنافسة في مضمار التقدم العالمي».

وخاطب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فريق مسبار الأمل قائلاً: «فخورون بكم، لأنكم نموذج مشرّف للشباب الإماراتي الذي نريده أن يكون الأفضل والأكثر معرفة وتطوراً وتأهيلاً.. لقد قدمتم صورة إيجابية عن الشباب الإماراتي والعربي إلى العالم.. وأنتم وإخوانكم من الكوادر الوطنية في كل مواقع العمل الوطني رهاننا الحقيقي والرابح للمستقبل».

وأشار سموه إلى أن «النجاحات التي يحققها مشروع الفضاء الإماراتي، وغيره من مشروعاتنا التنموية النوعية، تؤكد أننا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نسير في الطريق الصحيح إلى تحقيق التنمية المستدامة، ولا توقفنا المصاعب، وإنما تعزز فينا روح التحدي، وتحفزنا للمزيد من التقدم إلى الأمام».

ودون سموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «سعدت وأخي محمد بن راشد.. بتكريم فريق الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل».. نموذج مشرّف للشباب الإماراتي الذي نراهن عليه لخوض المنافسة في مضمار التقدم العلمي.. بتوفيق الله سيصل المسبار إلى وجهته في الذكرى الخمسين للاتحاد.. مرحلة جديدة من الطموح والتميز بهمة أبنائنا وعزيمتهم».

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