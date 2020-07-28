«الفضاء الروسية»: الإمارات قوة فضائية شابة ومشرقة

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

وصفت وكالة الفضاء الروسية، روسكوسموس، دولة الإمارات العربية المتحدة «قوة فضائية شابة ومشرقة» في أعقاب الإطلاق الناجح لـ«مسبار الأمل».

وقال ديميتري روغوزين، مدير عام وكالة الفضاء الروسية لوكالة أنباء الإمارات (وام): «إننا نستطيب وجود القوة الإماراتية الفضائية الشابة بين شركائنا الرئيسيين الأكثر ثقة»، مهنئاً دولة الإمارات والعالم العربي أجمع على أول مهمة بين الكواكب العربية.

وبالفعل، أكدت روسيا- الاتحاد السوفييتي السابق – نفسها كونها أول دولة أرست مركبة فضائية على كوكب المريخ في عامي 1971 و1973، تليها الولايات المتحدة بثماني عمليات هبوط ناجحة على كوكب المريخ بين 1976 و2018.، كما انضم للنادي الحصري لرواد الفضاء، الذين وصلوا بنجاح للكوكب الأحمر كل من الاتحاد الأوروبي عام 1993 والهند في عام 2014.

من جهته، أوضح روغوزين: إن بعثة الإمارات للمريخ ومنذ لحظة الإعلان عنها اجتذبت اهتماماً شديداً من مجتمع الفضاء العالمي.

وأشار إلى أن هذا المشروع الطموح يأسر المتخصصين في مجال علوم الفضاء من كل أنحاء المعمورة، مضيفاً: «أنا وزملائي الأجانب نحبس أنفاسنا أثناء إبصارنا تشكل هذا المشروع التاريخي»، مثنياً بدوره على وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء على الإطلاق الناجح لمسبار الأمل، قائلاً: «بالغ أمنياتنا لزملائنا الإماراتيين بتحقيق منجز ناجح لهذا المشروع الفضائي المثير للاهتمام».

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