حكومة الإمارات تشكر المؤسسات الإعلامية على تغطيتها المتميزة لـ«مسبار الأمل»

المصدر: (دبي ـ البيان)

وجّهت حكومة الإمارات الشكر والتقدير للأجهزة والمؤسسات الإعلامية في الدولة، على التغطية المتميزة لإطلاق مسبار الأمل إلى الفضاء بنجاح، حيث سلم معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رؤساء ومديري التحرير، والمؤثرين، في مختلف الصحف والمنصات والمواقع ومحطات التلفزيون الرائدة في الدولة، درع تكريم، يحمل توقيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تثميناً لتغطيتهم المتميزة للحدث التاريخي الأبرز في مسيرة الإمارات، والأول من نوعه عربياً.

جاء ذلك خلال لقاء إعلامي موسّع نظمه المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات مع ممثلي الإعلام في الدولة، حيث وجّه معالي القرقاوي كلمة أثنى فيها على جهود الإعلاميين، مؤكداً أن الإعلام كان على مستوى الحدث، الذي دشن فصلاً جديداً في تاريخ الإمارات والمنطقة، موضحاً أن الإعلام ليس فقط شريكاً في تغطية الحدث، بل هو شريك في صنعه.

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