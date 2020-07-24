مطار أبوظبي يستقبل وفد مسبار الأمل

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

استقبل مطار أبوظبي الدولي اليوم الجمعة وفد وكالة الإمارات للفضاء المشارك في إطلاق مسبار الأمل لدى عودته من اليابان على متن رحلة طيران الاتحاد القادمة من مطار هانيدا الدولي.

وكان مسبار الأمل قد تم إطلاقه بنجاح فجر يوم 20 يوليو في تمام الساعة 01:58 صباحاً بتوقيت الإمارات، بعدما تردّد العد التنازلي، في الثواني العشرة الأخيرة قبل الإطلاق، من مركز التحكم باللغة العربية لأول مرة في تاريخ البعثات والمهمات الفضائية، ليصل صدى حروف الأرقام العربية في جميع أنحاء العالم.

وقد رحب ممثلون عن "مطارات أبوظبي" بالوفد في مبنى كبار الشخصيات بعبارات التهنئة والفخر بمناسبة الإطلاق الناجح لمسبار الأمل في 20 يوليو من منصة الإطلاق بقاعدة مركز "تانيغاشيما" الفضائي في اليابان.

كلمات دالة:
  • مطار هانيدا الدولي،
  • مطار أبوظبي الدولي،
  • مسبار الأمل،
  • وكالة أنباء الإمارات
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