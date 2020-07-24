مطار أبوظبي يستقبل وفد مسبار الأمل

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبل مطار أبوظبي الدولي اليوم الجمعة وفد وكالة الإمارات للفضاء المشارك في إطلاق مسبار الأمل لدى عودته من اليابان على متن رحلة طيران الاتحاد القادمة من مطار هانيدا الدولي.

وكان مسبار الأمل قد تم إطلاقه بنجاح فجر يوم 20 يوليو في تمام الساعة 01:58 صباحاً بتوقيت الإمارات، بعدما تردّد العد التنازلي، في الثواني العشرة الأخيرة قبل الإطلاق، من مركز التحكم باللغة العربية لأول مرة في تاريخ البعثات والمهمات الفضائية، ليصل صدى حروف الأرقام العربية في جميع أنحاء العالم.

وقد رحب ممثلون عن "مطارات أبوظبي" بالوفد في مبنى كبار الشخصيات بعبارات التهنئة والفخر بمناسبة الإطلاق الناجح لمسبار الأمل في 20 يوليو من منصة الإطلاق بقاعدة مركز "تانيغاشيما" الفضائي في اليابان.

مطار #أبوظبي الدولي يستقبل وفد وكالة الإمارات للفضاء المشارك في إطلاق #مسبار_الأمل لدى عودته من اليابان على متن رحلة طيران الاتحاد القادمة من مطار هانيدا الدولي.#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/HFVYWWu67K

— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 24, 2020

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز