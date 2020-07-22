أعضاء في «الوطني»: «مسبار الأمل» علامة فارقة في مسيرة إنجازات الدولة

المصدر: متابعة – نورا الأمير، وائل نعيم

أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، أن إطلاق «مسبار الأمل» إلى المريخ يشكل علامة فارقة في مسيرة إنجازات الدولة، ويحمل رسالة أمل إلى العالم أجمع بعقول وسواعد إماراتية.

وقال ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: بإطلاق مسبار الأمل إلى الكوكب الأحمر «المريخ» تسجل الإمارات إنجازاً جديداً إلى صفحاتها المشرقة، تحقق من خلاله طموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإصراره على هذا الإنجاز بسواعد أبنائه، وتضع عبرها سطور عربية وصلت إلى العالمية، بل الفضاء، وما كنا نترقبه منذ فترة تحقق اليوم بإنجاز أبناء الإمارات إلى فضاء واسع تجيب عن أسئلته الغامضة عبر مسبار فيه من الأمل الكبير للإمارات والعالم أجمع، لحظات كانت بكل ما تحملها من معنى حاسمة، انطلاق بلغة عربية يفتخر بها القاصي والداني، كيف لا ودولة الإمارات لا تتوانى في بث الأمل والمساهمة في نفع البشرية.

وقال أسامة الشعفار، عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن انطلاق مسبار الأمل بنجاح إلى كوكب المريخ هو تجسيد حي لطموحات القيادة الرشيدة التي لا تعرف إلا المركز الأول، معتبراً الإنجاز النوعي هو نتاج مسيرة طويلة من العمل المخلص الذي تقوده قيادة حكيمة، معبراً عن فخره بالكوادر الإماراتية المتميزة التي نفذت هذا المشروع العلمي المهم.

وأضاف أن الإمارات بقيادتها الرشيدة تمكنت من الصعود إلى الفضاء، فرسخت مكانة الدولة وشعبها كواحد من الشعوب المؤثرة في تاريخ البشرية، القادر على إلهام الآخرين، وهنأ عضو المجلس الوطني الاتحادي دولة الإمارات قيادة وشعباً بالمنجز النوعي.

طموحات

وأشار الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، إلى أن «مسبار الأمل» يضاف إلى سلسلة من الإنجازات الإماراتية، ويشكل تاريخ الإطلاق علامة فارقة في مسيرة الدولة إلى العلا لتعانق طموحات الإمارات عنان السماء.

إنجازات

وقالت ناعمة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن إطلاق «مسبار الأمل» إلى المريخ يشكل علامة فارقة في مسيرة الإنجازات التي تشهدها الإمارات في كافة المجالات، لا سيما قطاع الفضاء.

وقالت المنصوري: إن رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات نحو صناعة مستقبل مزدهر والاستثمار الناجح في شباب الإمارات أسهمت في تحقيق إنجازات تاريخية تحمل طموحات العرب لاستكشاف الكوكب الأحمر لخدمة الإنسانية وتعزيز المعرفة.

وقالت صابرين اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي: أحلام الإمارات تخطت حدود الأرض وحلقت عالياً بالفضاء لتؤكد للعالم أجمع بأنها الرقم الصعب في مجاراتها، دولة تحيك مستقبل أبنائها بخيوط اللامستحيل حتى تلبسهم ثوب الفخر والعزة.

فخر

أكد الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني أن إطلاق «مسبار الأمل» في رحلته التاريخية لاستكشاف المريخ يعد إنجازاً تاريخياً يفخر به كل إماراتي وعربي، كونه يحمل رسالة أمل إلى العالم أجمع بعقول وسواعد إماراتية. وقال: إن هذا الإنجاز التاريخي ما كان له أن يتحقق لولا الرؤى السديدة للقيادة الرشيدة نحو صناعة مستقبل مزدهر من خلال الاستثمار في العقول.

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