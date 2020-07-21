أحمد بن شعفار: حراك علمي واقتصادي

قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، إن المشروع الفضائي الإماراتي لاستكشاف المريخ، يستهدف تسجيل فتوحات علمية لتأسيس تصور متكامـل للمسـتوطنة البشرية المحتملة في إطار زمني وخطــة بعيــدة الأمد، لبنــاء مدينــة حضرية على سطح المريخ، وبذلك تصبح دولـة الإمارات جزءاً من الـدول الرائـدة التي تستهدف ضمــان مســتقبل الأجيال القادمــة بقطف مبكر لثمار ريادتها واســتثماراتها، ويقيناً أن في هذه الخطوة العلمية العملاقة فرصاً اقتصادية ليس لها سقف محدد. وأوضح بن شعفار إلى أن مشــروع استكشـاف المريـخ، وما وفرت له الدولة من بنى أساسية وفرق عمل وطنية وشراكات دولية، سيقود إلى حراك استثماري دولي يغذيه القطـاع الخـاص عبر شــراكات اقتصادية متخصصة مدعومة ببيئــة مواتيــة لازدهار الأعمال.

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