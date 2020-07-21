سيف الفلاسي: تحدي الظروف وقهر المستحيل

قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: اعتادت دولة الإمارات على تحقيق الإنجازات السبّاقة ووضع الأهداف الطموحة وتحدي كافة الظروف لترسيخ مكانتها الرائدة على مستوى العالم. ولم يكن من الغريب على قيادتنا الرشيدة أن تتبنى شعار «لا شيء مستحيل أمام الإمارات»، وهو ما ثبت جلياً مع اللحظة التاريخية المهمة التي انتظرناها بفارغ الصبر، وترقبها بشغف شباب العالم العربي أجمع، ليكون انطلاق مسبار الأمل بوصفه أول مسبار عربي إسلامي في رحلة إلى المريخ، مصدر إلهام كبير لهم.

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