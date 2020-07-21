يوسف الهاشمي: صناعة وطنية

قال يوسف الهاشمي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بدبي: لنا أن نفخر فمسبار الأمل صناعة وطنية بأيادٍ إماراتية خالصة، بأيادٍ شابة طموحة سهرت فأبدعت تقف من خلفها قيادة واعية تتطلع للمستقبل بخطى ثابتة، وبحكمة لا يحدها حدود لا في الأرض ولا في الفضاء، ولا يغمض لها جفن في سبيل تطور ورفاهية البلد وتعزيز مكانتها وريادتها بين مصاف الدول العظمى، قيادة تتابع وتدقق وتوجّه وتحفز، هذا هو ديدن القادة فقد خططت فأبدعت ووعدت فنفذت، فاليوم فرحة وطن لا يعرف شعبه المستحيل، ولا تقف تطلعاته عند هذا الحد، بل تتجاوز كل التوقعات، فالقادم أحلى، فشكراً من القلب لقادتنا.

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