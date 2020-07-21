دول مشاركة في «إكسبو دبي» تهنئ بانطلاق المسبار

المصدر: دبي- بشار باغ

هنأت دول مشاركة في إكسبو 2020 دبي، دولة الإمارات على الانجاز التاريخي المتمثل في نجاح إطلاق «مسبار الأمل»، ونشرت حسابات أجنحة الدول المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعملية الإطلاق مع رسائل تهنئة للإمارات على هذه الخطوة العلمية النوعية في مسيرة استكشاف الفضاء. ودوّن حساب جناح أستراليا عبر تويتر تعليقاً على فيديوهات لعمليات الإطلاق: نهنئ دولة الإمارات على إطلاق مسبار الأمل ونتطلع قدماً للمشاركة في جميع الجهود المرتبطة بالفضاء.

ومن جانبه، توجه جناح فرنسا برسالة تهنئة لدولة الإمارات مع مشاركة فيديوها لعملية الإطلاق وجاء فيها: نهنئ الإمارات على هذه اللحظة التاريخية المثيرة للإعجاب، فالأمل هو تماماً ما يحتاجه العالم الآن، وكلنا أمل بأن يشارك جناح فرنسا في إكسبو دبي بإبهار العالم من خلال استعراض انجازات استكشاف المجموعة الشمسية وكوكب زحل.

فيما دوّن جناح بلجيكا عبر حسابه في تويتر: سيقدم الجناح البلجيكي لزواره العام المقبل فرصة غير مسبوقة لاكتشاف الفضاء، ويشكل إطلاق مسبار الأمل فرصة أخرى لإلهام المبتكرين وتحسين حياتنا اليومية.

ونشر حساب جناح المملكة المتحدة على «تويتر» فيديو لإطلاق المسبار وتوجه بالتهنئة لدولة الإمارات على هذه اللحظة التاريخية وأضاف: نتطلع قدماً للإطلاع على المزيد من المعلومات حول نظامنا الشمسي الهائل والكوكب الأحمر.

وبدوره، نشر الموقع الالكتروني لجناح إيطاليا مقالاً خاصاً حول مسبار الأمل مع تفاصيل حول الخطط والأهداف الطموحة لدولة الإمارات لاستكشاف الفضاء والكوكب الأحمر، وقال الجناح عبر حسابه في «تويتر»: إن إطلاق مسبار الأمل لاستكشاف المريخ يشكل تحدياً جديداً يؤكد أهمية قطاع الفضاء بشكل عام ولإكسبو دبي بشكل خاص.

وحرص جناح الولايات المتحدة الأمريكية على نشر عدة تغريدات من حسابات رسمية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تهنئ فيها الإمارات على إطلاق «مسبار الأمل»، وقال في تدوينة خاصة على حسابه الرسمي في «تويتر»: لم تعد السماء حدوداً في غمار الرحلة نحو الفضاء في إكسبو 2020 دبي.

وقال إكسبو 2020 دبي في تدوينة مع فيديو عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي: أطلقت دولتنا الحبيبة «مسبار الأمل» الذي يمثل محطة مهمة في مسيرة الإبداع والطموح واللامستحيل.

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