خليفة الزفين: استئناف الحضارة من الإمارات

قال خليفة سهيل الزفين، الرئيس التنفيذي، مؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، إن انطلاق «مسبار الأمل» بنجاح يبعث الأمل في النفوس لاستئناف حضارتنا العربية والإسلامية من على أرض الإمارات، كونه يعد أول مسبار عربي إسلامي للكوكب الأحمر، فهذا المشروع وإن كانت مهمته استكشاف أحد الكواكب القاصية في مجرتنا، يحمل على متنه طموح آلاف الشباب العربي الذين يرنون لوجود وكالة يعملون تحت مظلتها، للقيام بأبحاثهم ودراساتهم، والإسهام بعلوم الفضاء مع أقرانهم من علماء العالم.

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