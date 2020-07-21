محمد المرزوقي: رسائل إيجابية

قال رجل الأعمال الإماراتي محمد المرزوقي، إن الإطلاق المُلهم والناجح لمسبار الأمل، يحمل في مضمونه الكثير من الرسائل الإيجابية لمجتمع الأعمال داخل الدولة وخارجها، حيث يساهم في ترسيخ ثقة المؤسسات الدولية في الإمارات وتعزيز وإثراء سمعتها في جميع المجالات بما فيها الجانب الاقتصادي، بعد أن نجحت بأن تصنع لنفسها مكانة متميزة على خريطة قطاع صناعات الفضاء العالمي. وأشار المرزوقي إلى أن تلك الخطوة ستعزز أيضاً من بناء المعرفة العلمية لاقتصاد المستقبل والمساهمة في خطط تنويع الاقتصاد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز