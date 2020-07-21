عبد العزيز النعيمي: خدمة مستقبل البشرية

المصدر: (عجمان – وام )

أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان: أن ما قامت به سواعد الإمارات سيخدم البشرية في الحاضر والمستقبل، وسيذكره الأبناء والأحفاد عبر الأجيال المتعاقبة ويعد بالخير الكثير في وقت يواجه فيه العالم، اليوم، الأزمات، ما أدى إلى توقف الكثير من المشاريع، إلا أن دولتنا كانت على قدر التحدي، وهي تقدم النموذج للعالم أجمع، في ظل هذه الظروف الاستثنائية بأن مسيرة التقدم والتطور في الإمارات مستمرة إلى أن تبلغ غاياتها، وتحقق مرادها.

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