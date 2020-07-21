أحمد العبدالله: تنوع يقوم على المعرفة

عبر رجل الأعمال أحمد العبدالله، عن ثقته بأن يعزز إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ مسيرة اقتصاد المعرفة عبر التفرّد الإماراتي في قطاع الصناعات الفضائية، ولا سيما أن الاسـتراتيجية الاقتصادية فـي الدولــة قائمة على التنوع وبالتالي فإن التحــول مــن اقتصــاد قائــم علــى المــوارد إلــى اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة وتتجلى عناصــره بالابتكار والبحــوث في بيئة أعمال تضمن الشراكة الفاعلة بين الحكومي والخاص. وأوضح أن المشروع يرسخ من المنظور الاقتصادي الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والتنوع.

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