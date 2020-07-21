صقر غباش: رسالة للعالم أن لا مستحيل أمام الطموح

المصدر: أبوظبي - وام

قال معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إن إطلاق «مسبار الأمل» في رحلته التاريخية يقدم رسالة أمل من قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات إلى العالم العربي والإسلامي والعالم أجمع بأنه لا مستحيل أمام الطموح والعمل الجاد لصناعة المستقبل وإعادة دور العرب والمسلمين في مجال العلوم. ورفع معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أسمى آيات التهاني والتبريكات التي تخالجها مشاعر الفخر والاعتزاز إلى القيادة الحكيمة وشعب الإمارات بمناسبة إطلاق «مسبار الأمل».

وأكد غباش أن إطلاق المسبار يجسد مرحلة مهمة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق حلم وطموح المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين والأمة العربية نحو بناء مستقبل مزدهر، حيث أصبحت بذلك الإمارات محط أنظار العالم أجمع في هذا اليوم التاريخي، الذي يعزز طموحاتنا نحو مستقبل قائم على المعرفة والعلم. وأشار معاليه إلى أن هذا العمل الوطني الكبير ما كان ليتحقق لولا رؤية وتوجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة والعمل الجاد من شباب الوطن الذي نعتز به، ويعمل على تحقيق هذه الرؤى، ويحمل علم الإمارات إلى الفضاء، وهو ثمرة إيمان القيادة الحكيمة بإمكانات شباب وشابات الوطن والاستثمار فيهم على النحو الأمثل.

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