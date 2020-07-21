قيادات شرطية:النجاح يدعم الكفاءات الوطنية في الفضاء

المصدر: متابعة - البيان، ووام

اعتبرت قيادات شرطية أن مشروع مسبار الأمل يدعم بناء موارد بشرية إماراتية عالية الكفاءة في مجال تكنولوجيا الفضاء، كما يعزز ريادة الدولة في الصناعات الفضائية في المنطقة، وتقدموا بالتهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب الإمارات بهذا الإنجاز التاريخي.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن مسبار الأمل المشروع العلمي الأكاديمي الهادف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد في قطاع الصناعات الفضائية في المنطقة، وبناء كوادر علمية إماراتية وعربية، يشكل إضافةً نوعيةً للمجتمع العلمي العالمي.

من جانبه، قال اللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي إن الإمارات أثبتت وكعادتها لنفسها ولشبابها وللعالم أنها قادرة على صنع إنجازات متفردة بانطلاق مسبار الأمل في أول مهمة عربية إسلامية لاستكشاف الفضاء الخارجي، وأول مهمة من نوعها في العالم ستقوم بتوفير معلومات غير مسبوقة عن مناخ الكوكب الأحمر، في مشروع تاريخي يجسد رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالصعود إلى الفضاء.

لا مستحيل

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان: «انطلق مسبار الأمل وحول المستحيل إلى حقيقة.. غمرنا بشعور الفخر والعز والرفعة.. إنها عزيمة القادة.. ورسالة أمل جديدة رغم التحديات.. جسدت شعار الإمارات.. لا شيء مستحيلاً».

وأوضح اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أن تحدي الإمارات قد لامس الفضاء الأرحب، ورؤى وحلم مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد - طيب الله ثراه - قد تحقق على أيادي قادة علمت أن المستحيل كلمة لم ترد في قاموس نهجها.

وقال اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة.. مع انطلاق «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ حاملاً حلم كل عربي ومبرهناً أن لا شيء مستحيلاً أمام أبناء زايد، ها نحن نرى حلم والدنا القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وحلم قادتنا العظماء وحلم أبناء الإمارات تحقق.

بدوره، أشار اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة إلى أن الإمارات والعالم أجمع يعيشون اليوم حدثاً استثنائياً يكتب سطراً جديداً في سجلات التاريخ الناصع والريادي لوطننا الحبيب وطن اللامستحيل، وقيادتنا الرشيدة التي وضعت كل ثقتها في أبنائها وفي قدرتهم على خوض الصعاب وتحقيق المستحيل واستشراف المستقبل من خلال إطلاق مسبار الأمل الذي يمثل الأمل لكل العرب.

سباق عالمي

وقال اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية: إن دولة الإمارات العربية المتحدة دخلت السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي، بعد أن عمدت الدولة على بناء موارد بشرية إماراتية عالية الكفاءة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتطوير المعرفة والأبحاث.

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