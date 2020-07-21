أحمد بن محمد: الإمارات تحوّل الحلم إلى واقع

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن الإمارات بإطلاق مسبار الأمل تحوّل الحلم إلى واقع تؤكد به مجدداً استحقاقها الريادة في صنع المستقبل.

إنجاز

ودوّن سموه عبر «تويتر»: «تابعنا والعالم من حولنا إنجازاً تاريخياً يضاف إلى سجل إنجازات العرب والمسلمين مع انطلاق «مسبار الأمل» في رحلته التاريخية لاكتشاف كوكب المريخ... كشف أسرار الفضاء حلم راود العرب منذ القِدم.. وها هي الإمارات تحوّل الحلم إلى واقع تؤكد به مجدداً استحقاقها الريادة في صنع المستقبل».

جهود

وتابع سموه: «اليوم كلل النجاح جهوداً مخلصة واصلت الليل بالنهار على مدار خمس سنوات من العمل الدؤوب لتحقيق الحلم ضمن الإطار الزمني المحدد... فريقنا الوطني الشاب الذي تحدى أصعب الظروف، لا سيما في الأشهر الأخيرة للقيام بالمهمة في موعدها المحدد، هو مصدر إلهام لكل شباب الإمارات والمنطقة والعالم».

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