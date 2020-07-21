بصمة إماراتية عربية على سطح المريخ

المصدر: (أبوظبي - وام )

قال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة: إن إطلاق «مسبار الأمل» نحو المريخ إنجاز تاريخي، وبصمة إماراتية عربية على سطح المريخ ووثبة جديدة من وثبات متلاحقة للدولة نحو المستقبل، ونجاح آخر يضاف إلى رصيد نجاحاتها الباهرة.

وأكد النائب العام بهذه المناسبة أن هذه الخطوة تعزز مكانة الإمارات العلمية، وتضيف مجداً جديداً لرصيد أمجادها، وبها يتحقق حلم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» بمعانقة الفضاء، وبلوغ الإمارات مصاف الدول المكتشفة للعلوم والمنتجة للتكنولوجيا المتقدمة، التي تضيف إلى المعرفة والحضارة الإنسانية بعداً جديداً.

وقدم التهنئة إلى قيادة وأبناء دولة الإمارات بهذا الإنجاز العلمي الكبير، الذي يفتح الباب لحقبة جديدة من التفوق العلمي والتكنولوجي في دولة الإمارات والعالم، ويوفر ثروة من البيانات العلمية غير المسبوقة تضاف إلى السجل العالمي للمجتمع العلمي، مشيراً إلى أن مسبار الأمل الذي بناه بنات وأبناء الإمارات يحمل رسالة تفاؤل لملايين الشباب العرب، ويعد مصدر إلهام لمسيرة أمل بلا حدود لإمكانات الشباب متى توافرت الإرادة وصح العزم والتصميم، وهو برهان ساطع على أننا قادرون على الإبداع والابتكار.

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