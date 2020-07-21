إنجاز الإمارات سابقة عربية سيحفظها التاريخ

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تسابقت الصحف ووسائل الإعلام من حول العالم، كما كافة المحطات والمواقع، لنقل وقائع الحدث الفضائي الأبرز «مسبار الأمل» لدولة الإمارات، متنافسةً في وضع عناوين للاحتفالية الفضائية الإماراتية والسابقة العربية وصور رحلتها إلى المريخ مؤكدة أنها سابقة عربية سيحفظها الأرشيف والذاكرة والتاريخ.

صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية كتبت بعد حدث الإطلاق من القاعدة اليابانية تانيغاشيما وأشارت تحت مسمى عنوان المسبار بالعربية «الأمل يسير بنجاح بعد إطلاقه للمريخ»، من جهتهما محطتا «سي إن إن» الأمريكية و«بي بي سي» البريطانية نقلتا الحدث مباشرةً، حيث أشارت الأولى في تغطيتها عبر مراسلتها إلى نجاح الإمارات العربية المتحدة في إطلاق أول مهمة عربية إلى المريخ، وضمنت الخبر المنشور على موقعها صوراً وفيديوهات منقولة عن صفحة موقع تويتر الرسمية الخاصة بمسبار الأمل، إضافة لمقتطفات من حديث معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة قائدة الفريق العلمي لبعثة المريخ رئيسة وكالة الإمارات للفضاء.

وذكرت المحطة البريطانية بدورها تحت عنوان «الإمارات تطلق مسبار الأمل» أن العالم العربي شهد في سابقة من نوعها إطلاق مركبة فضائية إلى المريخ بنجاح كجزء من مشروع دراسة المناخ على الكوكب الأحمر. بدورهما محطة وموقع «سي بي إس» الأمريكيين نشرا مقالاً بعنوان «الإمارات العربية تطلق مسبار الأمل إلى المريخ لدراسة الغلاف الجوي للكوكب الأحمر»، وأرفقت صورة مع عبارة موجات الصدمة التي تحدث عند مقدمة صاروخ «H-2A» من شركة ميتسوبيتشي للصناعات الثقيلة متجهاً إلى الفضاء حاملاً مسبار الأمل الذي صنعته الإمارات.

واستعرضت صحيفة «الغارديان» البريطانية الحدث تحت عنوان «الإمارات العربية المتحدة تطلق بنجاح مسبار الأمل في مهمة هي الأولى عربياً للمريخ».

مواكبة

وواكبت كل من الهند واليابان الحدث على صفحات صحفهما، فكتبت «جابان تايمز» مقالاً بعنوان «اليابان تطلق أول مهمة فضائية عربية إلى المريخ»، واستهلته بفيديو للحظات الإطلاق الأولى.

أما الهند فعنونت الحدث «في مهمة هي الأولى لها، أطلقت الإمارات العربية المتحدة مسبار الأمل إلى المريخ من اليابان» عبر صحيفة «ذا تايمز أوف إنديا»، وأرفقته بلقطة لمواطنة من دولة الإمارات تصوّر بعدسة هاتفها لحظة الانطلاق، وأخرى أكثر شمولاً تصوّر مرفقة بعبارة «غرفة التحكم الأرضية في دبي تتفجر سعادةً عقب عملية الانطلاق الناجحة».

ولفتت مقدمة موقع «فيرست بوست الهندي» التي قالت: «في عملية إطلاق وصفها البعض بالتاريخية أصبحت الإمارات العربية المتحدة الدولة العربية الأولى التي تقوم بمهمة فضائية إلى الكواكب عبر بعثة مسبار الأمل لاستكشاف المريخ».

المجلات العلمية المتخصصة تناولت الحدث التاريخي من جهتها أيضاً، وكتبت ميغانن بارتلز في موقع «سبايس دوت كوم» عنواناً يقول: «الإمارات صنعت التاريخ اليوم وأطلقت مهمة الأمل على متن صاروخ ياباني».

وخصص موقع «ذا واير» بقسمه العلمي مقالاً بعنوان «الإمارات تنطلق بمهمتها الفضائية إلى المريخ»، ونشر موقع «سي نت» الأمريكي التكنولوجي المتخصص الخبر معنوناً «مسبار الأمل يتجه إلى الكوكب الأحمر بعد عملية إطلاق تاريخية».

أما موقع «ذا فيرج» الأمريكي المتخصص في علوم التكنولوجيا فكتب مقالاً بعنوان: «الإمارات العربية المتحدة تطلق بنجاح أولى مركباتها الفضائية المتجهة للمريخ، مسبار الأمل في طريقه إلى الكوكب الأحمر».

وأفرد موقع «دويتشه فيله» مساحةً للحدث التاريخي مع صورة لمعالي الأميري، المرأة التي تقود مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ، كما كتب مشيراً في افتتاحية الخبر إلى الحلم الذي ولد لدى الأميري بمجرد رؤيتها لمجرة «أندروميدا» وهي لا تزال بعمر الـ12.

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