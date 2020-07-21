لطيفة بنت محمد: «مسبار الأمل» إنجاز ضخم يفتح آفاقاً جديدة

المصدر: دبي - البيان

هنأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، قادة وشعب الإمارات والعالم العربي بأسره على الإنجاز التاريخي المتمثل في إطلاق «مسبار الأمل»، مؤكدة سموها أن إطلاقه مثَّل لحظة فخر لا توصف، وقالت سموها في تغريدات نشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تهانينا القلبية لقادتنا وشعب الإمارات والعالم العربي بأسره على هذا الإنجاز الضخم الذي يفتح آفاقاً جديدة للاستكشاف العلمي».

قيمة

وأضافت سموها: «في لحظة فخر لا توصف انطلق العرب نحو المريخ بمسبار يحمل حلم قادة، وأمل شعوب صنع بسواعد وهمَّة شباب دولة الإمارات العربية المتحدة. نبارك لدولتنا الحبيبة، حكومةً وشعباً، وللعالم العربي هذا الإنجاز الكبير الذي نصل به إلى أبعاد جديدة في الاستكشاف العلمي».

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