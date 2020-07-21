سلطان بن خليفة: نقلة حضارية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، أن نجاح إطلاق «مسبار الأمل» إلى المريخ يجسد رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الصعود إلى الفضاء لتحقيق أعظم إنجاز بجهود وسواعد الكوادر الوطنية، وبيّن سموه أن المسبار يشكل نقلة علمية وحضارية.

وقال سموه: «إن «مسبار الأمل» يؤكد أن رجال الإمارات يحققون حلم الوطن بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات».

وأضاف: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى للتقدم تحت مظلة العلم والتكنولوجيا والأخذ بأسباب الرقي والنهضة لتكون في مصاف الدول المتقدمة وانطلاقة مسبار الأمل 2020 إلى المريخ، نقلة علمية وحضارية».

وأشاد سموه بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أولى هذا المشروع جل اهتمامه وإصراره على أن يكون هذا الحدث نقطة تحول تاريخية ليس للإمارات فحسب، وإنما للعالم العربي.

وأوضح سموه أن مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ تحظى بأهمية علمية كبيرة عالمياً.

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