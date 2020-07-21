راشد بن حميد: فخورون بإنجازات شبابنا

المصدر: (عجمان - أسامة أحمد)

أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، بجهود القيادة الرشيدة واهتمامها بجعل الدولة في مصاف الدول المتقدمة، وأعرب عن فخره بالنجاح الذي حققه الشباب الإماراتي في قطاع الفضاء بصفة عامة ومشروع مسبار الأمل بصفة خاصة للانطلاق إلى المريخ في المهمة العلمية التاريخية الأولى من نوعها في العالم العربي، والذي يعكس الطموح والالتزام بتعزيز دور دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً في هذا القطاع.

وذكر أن المسبار إنجاز مهم شارك في صنعه علماء ومهندسون إماراتيون لبناء وتعزيز رصيد الإمارات من المعارف الخاصة بقطاع الفضاء لتتناقله من بعدهم الأجيال القادمة، حيث إن الخطط والاستراتيجيات للقيادة الرشيدة للدولة تركز على بناء جيل جديد من مستكشفي الفضاء القادرين على استكمال تجربة الفضاء الإماراتية بكل عناصرها، مشيراً إلى أن «مسبار الأمل» يمكن أجيال الإمارات من دراسة الكوكب الأحمر الذي يتشابه مع كوكب الأرض في فصول الدراسة ومنابر العلم، لتخريج كوادر قادرة على تحقيق رؤى الدولة وتقديم خدمة البحث العلمي التطبيقي.

وأضاف: «تجسد المهمة التاريخية طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها الواعدة ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار بعزم وإصرار، كما يعكس رؤى القيادة الحكيمة للدولة في بناء قطاع فضائي متقدم ومستدام في الدولة والذي يعتبر من أهم ركائز التقدم العلمي في المستقبل، ويؤكد على شعار الوطن الغالي «لا شيء مستحيل» والذي سيحمله معه المسبار إلى المريخ».

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