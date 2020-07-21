حمدان بن راشد: إنجاز تاريخي فريد لأبناء الإمارات والإنسانية

المصدر: (دبي - وام)

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أن «إطلاق مسبار الأمل لاستكشاف كوكب المريخ إنجاز تاريخي فريد لأبناء الإمارات والأمة العربية والإسلامية والإنسانية بأسرها يهدف لاستكشاف الفضاء والمساهمة ببناء مستقبل أساسه العلم والابتكار والإبداع».

وقال سموه: إن «مسبار الأمل تجسيد حيّ لمسيرة التميز والتفوق للإمارات التي وضع أسسها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ 5 عقود، وسارت على النهج القيادة الرشيدة الساعية دوماً لأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى دائماً في كافة الميادين والمجالات».

وأضاف: «يؤكد تصميم وتنفيذ هذا المشروع العلمي الرائد بواسطة الكفاءات الإماراتية الرائدة من المهندسين والمهندسات أن شعب الإمارات لا يعرف المستحيل، وأن طموحاته تعانق الفضاء لتحمل الأمل والتقدم للبشرية جمعاء؛ إن إطلاق مسبار الأمل بسواعد إماراتية ليكون جزءاً من مساهمة العرب والمسلمين في إثراء الحضارة العالمية سيحفز الشباب العربي في كل مكان لاستلهام التجربة الإماراتية والتركيز على العلوم والابتكار بوصفها أدوات بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ورسم مستقبل مشرق للأجيال القادمة».

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