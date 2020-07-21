عبدالله بن سالم: الإمارات ترسم خارطة طريق لمصادر المعلومات

المصدر: (الشارقة - وام)

أكد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترسم من خلال «مسبار الأمل»، خارطة طريق جديدة لمصادر المعلومات. وقال سموه: «إن 6 سنوات من الأمل والترقب تترجم اليوم في انطلاقة نحو الفضاء عملت عليها عقول وسواعد إماراتية، لتبعث الإمارات من خلالها رسالة للعالم كله تؤكد فيها دور العلم في الارتقاء بالبشر والنهوض بهم وتحقيق التنمية والازدهار لأوطانهم، ونرسم من خلال «مسبار الأمل» خارطة طريق جديدة لمصادر المعلومات».

ووجه سموه في كلمة له بمناسبة إطلاق «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة ولشعوب العالم على ما تحقق وما سيتحقق جراء هذا الإنجاز.

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