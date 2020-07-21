منصور بن زايد: «مسبار الأمل» نتيجة جهد مؤسّسي مخلص ودؤوب

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أن: «مشروع «مسبار الأمل» نشأ نتيجة جهد مؤسّسي مخلص ودؤوب وانطلق من رؤية قيادية طموحة تُرجمت إلى أهداف استراتيجية تجسّدت في برامج ومبادرات طموحة وبنية علمية وتشريعية وبشرية وتحتية قوية». وأضاف سموه: «أن المكاسب التي حقّقتها دولتنا من تنفيذه لا تُقدّر بثمن غير أن أعلاها قيمة ما سيُضيفه من خبرات عالية لفريق العمل الوطني بما يؤهّله للإسهام الفاعل في بناء قطاع فضاء إماراتي متقدّم ومستدام، مؤكداً أن بناء موارد بشرية إماراتية عالية الكفاءة في مجال تكنولوجيا الفضاء خطوة تأسيسية متقدّمة في مسيرة بناء قطاع الفضاء، الذي هو أحد القطاعات الـ7 ذات الأولوية التي حدّدتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار».

وأضاف سموه: «في هذا اليوم، الذي تُطلق فيه دولتنا أول مسبار عربي إلى المريخ، نرفع أسمى آيات التهنئة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، الذين تولّوا المشروع بالرعاية منذ إطلاق فكرته سنة 2014، مع إنشاء «وكالة الإمارات للفضاء».

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