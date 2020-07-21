مكتوم بن محمد: إصرار محمد بن راشد أعطى نموذجاً في تحقيق المستحيل

المصدر: (دبي - البيان)

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي أن إصرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مشروع مسبار الأمل، ومتابعته، ورعايته للمهندسين والمهندسات، ودعمه اللامحدود أعطى لمنطقتنا نموذجاً جديداً في كيفية تحقيق المستحيل.

ودون سموه عبر «تويتر»: «نبارك لشعب الإمارات وقيادته نجاح إطلاق مسبار الأمل في أول مهمة عربية للمريخ. إصرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على هذا المشروع، ومتابعته، ورعايته للمهندسين والمهندسات، ودعمه اللامحدود أعطى لمنطقتنا نموذجاً جديداً في كيفية تحقيق المستحيل».

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