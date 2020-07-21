سعود بن صقر: الإمارات تعزّز حضورها العالمي في قطاع الفضاء

المصدر: رأس الخيمة - وام

هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، بمناسبة نجاح إطلاق «مسبار الأمل». وتوجه سموه بالتهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وقال سموه «خطوة عملاقة أخرى تخطوها دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تعزيز حضورها المميز في مصاف الدول الرائدة في قطاع الفضاء، وإنه لمدعاة فخر لنا جميعاً أن تكون الإمارات رائدة في إرسال أول مسبار عربي وإسلامي لاستكشاف المريخ، والانضمام إلى قائمة تضم 9 دول فقط على مستوى العالم في هذا المجال، إنه إنجاز نوعي يضاف إلى سلسلة النجاحات».

وأضاف سموه: «تجني الإمارات اليوم ثمرة عقود طويلة من التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، والاستثمار الممنهج في تسخير مواردها وطاقاتها والاهتمام بتعليم أبنائها وتشجيعهم على اكتساب العلوم والمعارف والمهارات».

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