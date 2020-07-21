«ناسا»: نتطلع لشراكات طموحة مع الإمارات

المصدر: دبي، واشنطن - البيان، وام

أشادت فعاليات سياسية وعلمية أمريكية، أمس، بالإنجاز التاريخي الإماراتي في إطلاق «مسبار الأمل» إلى المريخ، حيث عبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن أمله في أن يكون هذا الإنجاز إلهاماً للشباب الإماراتي، فيما أكدت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» تطلعها لإقامة شراكات مستقبلية طموحة مع دولة الإمارات حول الفضاء. وهنأ مايك بومبيو، دولة الإمارات، على إطلاق «مسبار الأمل» إلى المريخ.

وكتب بومبيو في تغريدة على «تويتر»: تهانينا لدولة الإمارات على إطلاق مسبار الأمل. فخور بأن الخبرة الأمريكية في وكالة ناسا والجامعات الأمريكية دعمت أول دولة عربية للانضمام إلى مجموعة المريخ الفضائي». وعبر عن أمله في أن تشكل تجربة إطلاق المسبار إلهاماً للشباب الإماراتي، تماماً كما ألهم نيل أرمسترونغ الأمريكيين قبل 51 عاماً.

إلى ذلك، عبر جيمس بريدنستين، مدير وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، في تغريدة له، عبر حسابه في «تويتر»، عن تهانيه لدولة الإمارات لنجاح إطلاق «مسبار الأمل». وقال بريدنستين: «نيابة عن وكالة ناسا أهنئ أصدقاءنا في دولة الإمارات على إطلاق مهمة الإمارات للمريخ «مسبار الأمل».

هذا اليوم يمثل تتويجاً للعمل الجاد والتركيز والتفاني الهائل، بالإضافة إلى بداية رحلة الإمارات إلى المريخ بهدف نهائي هو سكن الإنسان على الكوكب الأحمر.

لقد تمت تسمية هذه المهمة بشكل ملائم لأنها رمز إلهام للإمارات والمنطقة والعالم». وعبر عن تقديره للسرعة والالتزام الذي أظهرته دولة الإمارات، من خلال مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الفضاء الإماراتية، في تطوير المسبار، بالإضافة إلى تفانيهم في تعزيز فهم العالم للمريخ من خلال مشاركة العلم والبيانات التي ينتجها «مسبار الأمل».

وأشار مدير وكالة الفضاء الأمريكية إلى أنهم متحمسون لاحتمال إقامة شراكات مستقبلية طموحة مع دولة الإمارات في مدار أرضي منخفض، وعن طريق برنامج Artemis، على القمر وحوله مع الوجهة النهائية للمريخ.

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