قيادات عربية: الإمارات تساهم في صناعة مستقبل الإنسانية

المصدر: القاهرة، الرياض - وام

أشاد مسؤولون عرب بنجاح إطلاق «مسبار الأمل» إلى المريخ، مؤكدين أن هذا الإنجاز العلمي الكبير يعد مساهمة إماراتية عربية في تشكيل وصناعة مستقبل واعد للإنسانية، ورسالة أمل وطموح وتحفيز إلى أجيال المستقبل أنه لا يوجد مستحيل.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن نجاح عملية إطلاق «مسبار الأمل» يعد مناسبة فريدة ومحطة فارقة في مسيرة الإنجازات الإماراتية والعربية لما تجسده من رسالة أمل وطموح وتحفيز لكل شعوب المنطقة في قدرتها على تخطي التحديات. وقال في كلمة وزعتها الجامعة أمس بمناسبة إطلاق المسبار، إن هذا المشروع يعد أيضاً إحياء لتاريخ عربي زاخر بالإنجازات في مختلف العلوم.

وأوضح أبو الغيط أن هذا الإنجاز يعد مساهمة إماراتية عربية في تشكيل وصناعة مستقبل واعد للإنسانية، ورسالة إلى أجيال المستقبل أنه لا يوجد مستحيل، كما انه يعطي أصحاب المبادرة العزيمة على تخطي الحواجز والتحديات والتطلع الدائم إلى اكتشاف المزيد والجديد.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن هذا الإنجاز هو نتيجة طبيعية لنهج دولة الإمارات في تشجيع الابتكار والإعلاء من قيمة التخطيط والرؤية البعيدة، وعدم الاكتفاء بأسئلة الزمن الحاضر، وإنما الانغماس في أسئلة المستقبل وتحدياته.

إنجاز علمي

من جهته، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بالإنجاز العلمي الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة بإطلاق «مسبار الأمل».وقال في تصريح له بهذه المناسبة: «يسرني ونحن نشهد حدثاً فريداً في وطننا العربي، متمثلاً بإطلاق مسبار الأمل، والذي يعد أول مشروع عربي وإسلامي لدراسة كوكب المريخ، أن أرفع لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.. وإلى شعب الإمارات العزيز أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز العلمي الكبير».

خبرات إماراتية

بدوره، أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي،الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بتفاني والتزام المهندسين والعلماء الإماراتيين الذين عملوا بلا كلل من أجل نجاح هذه المهمة التاريخية. وقال إن «مسبار الأمل» يحمل رسالة حلم وتطلع لشباب العالم.. معرباً عن تمنياته للمهمة الفلكية الأولى في العالم العربي بالنجاح. واحتفى رئيس تيار المستقبل اللبناني، ورئيس الوزراء السابق، سعد الحريري، بالإنجاز التاريخي الإماراتي، وكتب في تغريدة على وسم «#مسبار_الأمل_للمريخ»: العرب إلى المريخ. إنجاز تاريخي حققته دولة #الإمارات_العربية_المتحدة. تحية لقيادتها الرشيدة وشعبها الفتي وشبابها الذين يحولون الأحلام إلى حقيقة.

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