محمد بن سعود: دخلنا السباق العالمي لاستكشاف الفضاء

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أن نجاح إطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» هو تأكيد للعالم أجمع بأن دولتنا دخلت السباق العالمي لاستكشاف الفضاء، بسواعد أبنائها، وتجسيد واقعي لطموح ورؤية المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالوصول إلى الفضاء وخطوة جديدة في مسيرة الاستعداد للـ 50 عاماً المقبلة، التي سنحتفل بنهايتها بتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات، والوصول بدولتنا إلى المراكز الأولى عالمياً في مختلف المجالات.

وأشاد سموه في كلمة له بهذه المناسبة بالدعم والرعاية التي توليها الدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات لأبنائهم شباب الوطن لتسليحهم بالعلم والابتكار والتكنولوجيا، ومن ضمنها علوم الفضاء.

وثمن سموه رؤية ودور وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في توفير الدعم الكامل لهذا المشروع، والحدث التاريخي الطموح، بأهدافه ومقوماته.

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