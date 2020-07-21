عمار النعيمي: إنجاز إماراتي جديد ومنارة تاريخية يشهدها العالم

المصدر: عجمان - وام

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أنه: «في هذا اليوم المبارك نحتفي بإنجاز إماراتي جديد ومنارة تاريخية يشهدها العالم أجمع وتستنير بها آفاق الحياة ودروب الصعاب، حيث شهدنا دخول دولة الإمارات العربية المتحدة محطة هامة في مجال الفلك والفضاء بانطلاق «مسبار الأمل» أول مسبار عربي إسلامي إلى كوكب المريخ لاستكشافه». وأشاد سموه في كلمة له بهذه المناسبة بما أولته القيادة الرشيدة لنجاح هذا الحدث من اهتمام ورعاية ومتابعة حثيثة.

وقال إن: «انطلاق «مسبار الأمل» نحو الكوكب الأحمر في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم جراء انتشار وباء كورونا يحمل رسالة إنسانية جليلة بأنه لا شيء مستحيل مع القوة والإرادة والعزيمة الصادقة وتكاتف الجهود والعقول، وأن الأمل عنوان النجاح وهو شعار دولتنا الحبيبة في كل زمان، وهذا ما أثبتته سواعد أبناء وبنات الإمارات الذين نقشوا حروف التفوق والازدهار في تاريخ البشرية للارتقاء باسم وطننا الغالي في شتى المجالات».

وأضاف سموه: «إن الإمارات أضحت منبراً هاماً على صعيد علوم الفلك والفضاء بفضل الله تعالى، حيث تمتلك أكبر قطاع فضائي على مستوى المنطقة».

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