محمد الشرقي: إنجاز ومفخرة للعالم الإسلامي والعربي

المصدر: (الفجيرة - وام )

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أن «مسبار الأمل»: «إنجاز تاريخي يعد مفخرة للعالم الإسلامي والعربي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة كأول دولة عربية تعمل على مشروع من هذا النوع».

وقال سموه في كلمة له بهذه المناسبة: «نحتفل ونفخر اليوم بالانطلاق الناجح لـ«مسبار الأمل»، كأول مشروع عربي إلى المريخ، وفي هذا تأكيد على العزيمة الراسخة والإرادة القوية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق الأحلام والطموحات، والتي تأخذ مكانها على مستوى العالم وترى النور بفضل الرؤية الواضحة للقيادة الرشيدة في دعم كل ما من شأنه إعلاء مكانة الدولة وجعلها في مصاف الأمم المتقدمة».

وأضاف: «هذا الإنجاز التاريخي يعد مفخرة للعالم الإسلامي والعربي، حققته دولة الإمارات العربية المتحدة كأول دولة عربية تعمل على مشروع من هذا النوع، وأضافته لمسيرة الاتحاد التي لا يتوقف طموحها عن توالي إنجازاتها العالمية الناجحة، وإثراء رصيدها من المشاريع العالمية المتقدمة التي تخدم الإنسانية وتعكس التقدم الحضاري الذي وصلت إليه بعقول أبنائها وجهدهم المتواصل لإنجاح هذه المهمة التاريخية».

وأكد أن نجاح إطلاق «مسبار الأمل» أثبت وبجدارة التقدم العلمي والتقني الذي تتمتع به دولة الإمارات وبإخلاص كوادرها الوطنية المشرفة التي واصلت الليل بالنهار لإنجاح هذه المهمة.

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