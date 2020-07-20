مرصد أمريكي يصور مسبار الأمل وهو في الفضاء على بعد 170 ألف كم
نشر الحساب الرسمي لمركز الفلك الدولي مقطع فيديو لمسبار الأمل وهو يبتعد عن كوكب الأرض متجهاً إلى كوكب المريخ على بعد 170 ألف كم في الفضاء.
وقال مركز الفلك الدولي إن مرصداً فلكياً في الولايات المتحدة التقط هذا الفيديو لمسبار الأمل ما بين الساعة 12:22 والساعة 12:42 ظهرا بتوقيت الإمارات على بعد 170 ألف كم من الأرض.
ويظهر المسبار كنقطة مضيئة تتحرك بين النجوم.
كل التوفيق نتمناه للمسبار حتى وصوله إلى مدار المريخ.
مرصد #أمريكي يصور #مسبار_الأمل وهو في الفضاء على بعد 170 ألف كمhttps://t.co/qhbLnrvcXY@uaespaceagency @MBRSpaceCentre@HopeMarsMission#العرب_إلى_المريخ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Tc3Vnx0yFy— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 20, 2020
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