محمد بن راشد: الإمارات تدخل التاريخ بإنجاز فضائي عربي

المصدر: البيان الإلكتروني

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: " الإمارات تدخل التاريخ بإنجاز فضائي عربي غير مسبوق".

ولفت سموه إلى أن: "الرهان على شباب الإمارات لا يخيب.. رفعوا رأس شعب الإمارات ودخلنا مرحلة جديدة في تاريخنا".

وأضاف صاحب السمو: "الرحلة بدأت.. والمهمة في بدايتها.... والمحطة القادمة الكوكب الأحمر"، مؤكداً سموه بالقول: "الخروج من مجال الجاذبية الأرضية هو دخول في مرحلة جديدة في تاريخ إنجازاتنا العلمية".

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