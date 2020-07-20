سارة الأميري: بإطلاق مسبار الأمل.. نحلق اليوم من سماء الحلم إلى فضاء الواقع

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة وكالة الإمارات للفضاء، أن إنجاز الإماراتيين بإطلاق مسبار الأمل إلى المريخ ستخلده صفحات التاريخ.

وتقدمت معاليها بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمهم المستمر، وكذلك فريق عمل مسبار الأمل.

وكتبت معاليها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمهم المستمر لأبنائهم من فريق عمل مسبار الأمل.. دعمهم الذي لولاه لما وصلنا اليوم إلى هنا.. وشكراً لفريق العمل المتميز الذي بمثابرته أثبت أنه قادر على مواجهة وتخطي جميع العقبات في سبيل إماراتنا الحبيبة".

وأضافت معاليها: "بإطلاق مسبار الأمل، نحلق اليوم من سماء الحلم إلى فضاء الواقع.. إنجاز عظيم لدولتنا ستخلده صفحات التاريخ.. مع رؤية قيادتنا الملهمة أثبتنا بأن لا وجود لكلمة المستحيل في قاموس دولتنا الحبيبة.. ما زلنا نذكر يوم إعلان مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.. تلك اللحظة كانت بداية رحلة الأمل.. الرحلة التي استغرقت 6 سنوات.. وجمعت 200 مهندس ومهندسة من أبناء الامارات.. رحلة فخر.. رحلة بناء الإنسان بالعلم والمعرفة".

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