المصدر: البيان الإلكتروني

تمت بنجاح عملية انفصال «مسبار الأمل» عن صاروخ الإطلاق «إتش 2 إيه» الحامل له من قاعدة الإطلاق، وذلك بعد ساعة من انطلاقه من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، في رحلته التاريخية لاستكشاف المريخ.

وأطلق مسبار الأمل من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان الساعة 1:58 صباح الاثنين بتوقيت الإمارات 21.58 بتوقيت غرينتش الأحد، في رحلة إلى الكوكب الأحمر تستغرق سبعة أشهر، حيث سيدور حوله ويرسل بيانات عن غلافه الجوي.

وتستهدف المهمة توفير صورة كاملة عن الغلاف الجوي للمريخ وأجوائه للمرة الأولى وذلك بإعداد دراسة يومية وفصلية عن التغيرات التي تطرأ عليه.

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