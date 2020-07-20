"سي إن إن": الإمارات تدخل التاريخ رسمياً بإطلاق مسبار الأمل

المصدر: دبي- سيد صالح

كانت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أولى وسائل الإعلام العالمية في رصد لحظة انطلاق مسبار الأمل في مهمته إلى المريخ، حيث نشرت الشبكة تغطية فورية بعنوان «رسميًا.. الإمارات تدخل التاريخ بإطلاق مسبار الأمل في أول مهمة عربية إلى الفضاء».

وذكرت الشبكة في تغطيتها أن الإمارات دخلت التاريخ بإطلاقها الناجح لأول مهمة عربية إلى الفضاء من خلال مشروعها "مسبار الأمل"، الذي سيصل إلى كوكب المريخ في رحلة تستغرق 7 أشهر.

كما رصدت الشبكة التفاعل مع لحظة الانطلاق داخل بين الطاقم الإماراتي المشارك في بناء المسبار، في مركز محمد بن راشد للفضاء، وذكرت في تغطيتها أن أجواء من الفرح والترقب سادت بين أفراد الطاقم مع لحظة الانطلاق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز