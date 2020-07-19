أسامة الشعفار: مسبار الأمل إنجاز نوعي جديد للإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكد أسامة الشعفار عضو المجلس الوطني الاتحادي إن:«مسبار الأمل يمثل إنجازاً إضافياً لدولة الإمارات العربية المتحدة وللإنسانية جمعاء، معبراً عن فخره بالكوادر الاماراتية المتميزة التي نفذت هذا المشروع العلمي الهام».

وأضاف أن:«الإمارات بقيادتها الرشيدة تمكنت من الصعود إلى الفضاء، فرسخت مكانة الدولة وشعبها كواحدة من الشعوب المؤثرة في تاريخ البشرية، القادرة على إلهام الآخرين، وهنأ عضو المجلس الوطني الاتحادي دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً بالمنجز النوعي».

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